Jeoloji mühendisinden tüyler ürperten açıklama: Bataklık olan yerlere 5-6 katlı binalar yapılıyor

Elazığ’ı ve Malatya‘yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Antalya‘da ‘Depreme hazırlıklı mıyız?’ sorusunu gündemde…

Türkiye’nin birçok bölgesi gibi Antalya’nın da deprem tehdidi altında olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, “Antalya depreme kesinlikle hazır değil. Bunu buradan net olarak söylüyoruz. Bugün mega kent olan İstanbul’da, Elazığ’da, Van ve Manisa’da yaşanan örnekler var. Antalya geniş anlamda baktığımızda, Kaş’tan, Gazipaşa’ya kadar deprem bölgesidir” dedi. Antalya’nın batısının deprem tehdidi altında olduğuna işaret eden Çeltik, şunları söyledi:

“KONYAALTI’NDA DURUM ÇOK VAHİM”

* Bugün ne kadar kaliteli binalar yaparsanız yapın, bina zemin ilişkisi kurmazsanız bu da ciddi bir sıkıntı yaratır. Yani binayı ne kadar sağlam yapılırsa yapılsın. Zemin sağlam olmazsa o bina kutu gibi yatar. Konyaaltı ilçesi bu konuda ciddi bir örnektir. Daha önce bataklık olan yerlere şu anda 5-6 katlı binalar yapılıyor. Fakat üzülerek söylüyorum ki yerinde kontrol eden yetkin bir insan yok.

“DEPREM OLMADAN YATAN BİNALAR VAR”

* Kemer, Kumluca ve Demre zemin büyütme etkisi çok fazla sahip olan genç çepeller üzerine kurulduğu, yer altı sularının yüksek olduğu için deprem olduğu zaman çok fazla etkilenecektir. Buralarda da zemin etütleri kontrol edilmiyor.

* Manavgat ve Serik için de aynı şeyleri söylüyoruz. Bugün kentin birçok yerinde, Alanya, Konyaaltı, Muratpaşa‘da bile deprem olmadan yatan binalar var. Deprem olduğunda ne olacağını dahi düşünemiyoruz. Bunun sebebi denetimsizliktir. Zemin kontrolü yapılan yerlerde, kazı kontrolü yapılmıyor.