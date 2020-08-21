Jeoloji profesöründen Karadeniz açıklaması: Bu ikinci keşif

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp Doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyururken, Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında, Erdoğan’ın açıklamasından kısa süre önce sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“23 ARAMA KUYUSU AÇTIK”

Bölgede bulunan keşfin ilk olmadığı lakin Türkiye’nin ufkunu açacak bir keşif olduğunu belirten Perinçek, şunları söyledi:

* Karadeniz’de doğal gaz bulundu. Akçakoca gaz sahasından sonra bu ikinci sahamız olacak. Sırada Doğu Akdeniz var. Başta TPAO olmak üzere katkı koyan, emek verenleri, ter dökenleri candan kutluyorum.

* Bu güne kadar Karadeniz’de 23 arama kuyusu açtık. Zonguldak açıklarında yapılan bu keşif dışında birde Akçakoca gaz sahamız var. Böylece iki keşif oldu.

* Kanımca bundan sonrada daha başka gaz ve petrol keşiflerimiz olacak. Yeni bulunan keşif, ilkinden daha değerli çünkü daha açıkta. Türkiye’nin ufkunu açacaktır.