Jeotermal tesisin borusu patladı, kaynar su metrelerce yükseldi

Aydın halkı ve çiftçisinin korkulu rüyası haline gelen jeotermal kuyulardan birinde tazyikten kaynaklandığı öğrenilen patlama meydana geldi.

Bu gün saat 13.00 sıralarında meydana gelen patlamadan sonra 160 dereceye varan sıcaklıktaki sular 30 metre yüksekliğe çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan sıcak sular çevredeki İncir bahçelerine zarar verdi. Jeotermal su kokusu Aydın şehir merkezini sardı.

MÜHÜRLÜ KUYUDA MEYDANA GELDİ

Jeotermal santralin devam eden yargı süreci nedeniyle daha önce mühürlendiği ve çalışma yapmanın yasak olduğu öğrenildi. Patlamanın tazyikli suyun, boru bağlantı yerlerini koparmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, yaşanan patlamanın ardından belediye ekiplerinin olay yerine gittiğini, olayın bir kaza olduğunu tespit ettiklerini, buna karşın bir kez daha tutanak tuttuklarını söyledi.

VATANDAŞIN İSYANI

Yıllardır jeotermallere karşı direndiklerini söyleyen yöre sakinlerinden Nurdan Dönmez ”Yıllardır çoluk çocuk direniyoruz. Neden hiç bir yetkili bu çığlığı duymuyor. Bu doğa katliamı için bir şey yapmıyor. Yoksa bu Aydın'a kesilen bir ceza mı? Bu kadar duyarsızlık olabilir mi” diyerek dünyanın en önemli İncir üretim bölgesindeki ağaçların sararmaya yüz tuttuğunu öne sürdü.