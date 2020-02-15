JES değil Sultaniye kazandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Baharlar Mahallesi'ne 2018 yılında jeotermal enerji santral (JES) kuyusu açılması konusunda özel bir firma tarafından çalışmalar başladı.

İlgili firmaya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘ÇED raporu gerekli değildi' kararı verildi. Türkiye'nin en kaliteli çekirdeksiz üzümünü yetiştirdikleri köylerine JES istemeyen çiftçiler ve Sarıgöl Ziraat Odası konuyu Manisa 1. İdare Mahkemesi'ne taşıyarak ‘ÇED gerekli Değildir' kararına itirazda bulundu.

DANIŞTAY'DAN SEVİNDİREN KARAR

Manisa 1. İdare Mahkemesi 27 Haziran 2019'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ‘ÇED gerekli değildir' kararını usulsüz ve hukuka aykırı bularak iptal etti. Firma Danıştay'a itiraz etti. Danıştay 6. Dairesi, Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu ve temyiz isteminin reddine karar verdi. Danıştay'ın kararı çiftçileri ikinci kez mutlu etti.

“JES BENİM İÇİN BİR SAVAŞ''

Danıştay kararının kendileri için büyük bir zafer olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bölgelerinde JES yapılmaması konusundaki mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. Ülgen, “JES benim ve ilçe halkımız için bir savaş. Biz JES'e karşıyız. Kendi bölgemde JES yapamazlar. Kimse verimli arazilerimi öldürerek, geleceğimizi ipotek altına alamaz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Gediz Ovası'nda yaklaşık 2 bin 900'e yakın JES kuyusunun bulunduğunun altını çizen Ülgen, ovanın tarımsal sit alanı olarak ilan edilmesi konusunda bir çalışma başlattıklarını ve konuyu ilgili bakanlıklar ve milletvekilleriyle görüştüklerini de belirtti, “Bu ovaya kimse dokunmasın. Hatta üzerine bina bile yaptırılmasın. Türkiye'de böyle verimli bir ova yok'' dedi.

JES'İN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Çiftçilerin ve Sarıgöl Ziraat Odası'nın avukatı Akın Yakan, Danıştay kararının JES yapımını engellediğini ifade etti. Avukat Yakan, “Aslında ‘ÇED gerekli değildir' kararı burasıyla ilgili bir ÇED izni aslında. JES'in tamamen önünü açmak istediler. Danıştay kararı ile artık JES'in önüne geçilmiş oldu. Baharlar mahallesine JES yapamazlar'' şeklinde konuştu.

SIRA KARACALİ MAHALLESİ'NDE

Danıştay kararı ile Baharlar Mahallesi’ne yapılması planlanan JES şimdilik durdurulurken, Sarıgöl Ziraat Odası ilçedeki Karacaali mahallesine yapılması planlanan JES'in iptali konusunda Manisa 1. Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Karacaali Mahallesi için de verdiği ‘ÇED gerekli değildir' kararına itirazla açılan dava 18 Şubat'ta görülecek.

GEDİZ OVASININ JES SINAVI

Gediz Ovası Sarıgöl, Alas¸ehir, Salihli, Turgutlu ilçelerinde Türkiye'nin tarımsal üretiminin neredeyse yüzde 10'unu karşılıyor. Türkiye'deki üzüm bağlarının yüzde 16'sı Gediz Ovası'nda yer alıyor. Türkiye'de çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 84.6'sını Manisa üretiyor.

Ancak son yıllarda Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli'de açılan jeotermal elektrik santralleri (JES) bağlara büyük zarar verdi, üretim ve kaliteyi olumsuz etkiledi.

Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli'de 10 JES ve 500'den fazla jeotermal sondaj kuyusunun, doğaya saldığı ağır metalli sular, atmosfere bıraktığı kükürtdioksit ve nem dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü tehlikeye soktu. Jeotermalin verdiği zararı yaşayarak gören üreticiler son yıllarda yasal başvurular ve eylemlerle bunun daha da yayılmasını engellemeye çalışıyor.