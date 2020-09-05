Jet atama: Şeflik için başvurdu, daire başkan vekili oldu

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) Bilgisayar İşletmeni şef kadrosu için sınav başvurusu yapan Gökhan Ü.'nün daha şeflik sınavı yapılmadan personel daire başkan vekili olmasına Eğitim Sen Aydın şubesi tepki gösterdi.

Temmuz ayının 17'sinde şeflik için yükselme sınavı başvurusu kabul edilen Gökhan Ü., bir ay dolmadan Ağustos ayının başında personel daire başkan vekili olarak atandı.

Henüz şeflik sınavını bile kazanamamışken Gökhan Ü.'nün hızlı yükselişle daire başkan vekili olmasının nedenini soran sendika, “Gökhan Ü.'nün diğer personelden farklı, belirgin özelliği, liyakatı, tecrübesi nedir? Devlette, kamuda liyakat, kıdem ve tecrübe esastır” hatırlatması yaptı.

“HANGİ LİYAKAT, HANGİ TECRÜBE?”

Eğitim Sen Aydın şubesi yaptığı basın açıklamasında şeflik için başvuran 164 ismin daha olduğu hatırlatılarak rektörlüğün şu soruları yanıtlamasını istedi:

* Gökhan Ü.'nün diğer personellerden farklı/ belirgin meziyetleri nelerdir?

* Bu kişiyi tercih etmenizin sebebi nedir?

* İktidara yakın olarak bilinen sendikanın temsilcisi midir?

* Gökhan Ü. bu durumda şeflik sınavına girecek mi?

“İŞ BARIŞI BOZULUR”

ADÜ Rektörlüğü’nün atamanın gerekçelerini açıklamaması halinde çalışanlar arasında iş barışının bozulacağını iddia edilen Eğitim Sen açıklamasında şöyle denildi:

* Belli görevlere gelmenin, getirilmenin şart ve koşulları bellidir. İktidara yakın sendika üyesi olmak veya iktidara yakın olmak belli kadrolara getirilme, atanma için yeterli şartlar olarak değerlendirilmemelidir ve görülmemelidir.

* Eğitim Sen Aydın Şubesi olarak, ADÜ Rektörlüğünden talebimiz, personel dairesi başkan vekili olarak atanan Gökhan Ü. ile ilgili görevlendirmenin iptal edilmesi.

* Liyakat sahibi olanlar içerisinden atamanın yapılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği kadroları için liyakatin ön plana çıkarılması, adaletli ve hakkaniyetli olunması, çalışanlar arasında ayrımın yapılmamasıdır.