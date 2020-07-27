Jigolo çetesine düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da internet üzerinden arkadaşlık sitesi kuran bir şebeke, “Jigolo aranıyor” ilanı verdi. İlanı görüp arayan kişilere iltk aşamada üyelik hesabı açıldı daha sonra ise çetenin kadın üyeleri devreye girdi. Kendisini iş insanı olarak tanıtan kadınlar, şebekenin jigolo olarak kandırdığı kişileri telefonla arayarak potansiyel müşteri numarası yaptı.

5 BİN LİRAYA GOLD PAKET

Görüşmeler şebekenin kurduğu 11 farklı çağrı merkezi üzerinden tele konferans sistemiyle gerçekleşti. Sözde müşteri ile jigolo görüşürken araya giren çağrı merkezi yetkilisi “Daha fazla görüşmek için üyelik standardınız yeterli değil gold üyeliğe geçmelisiniz” diyerek, uyarıda bulundu. Tuzağa düşen yüzlerce kişi 5’er bin lira vererek gold paket satın aldı.

BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Gold üyelik işlemleri sırasında jigolo olacak kişiden, “Zengin kadınlardan gelecek paraları hesabınıza yatırmamız için bilgilerinize ihtiyacımız var” denilerek, kimlik ve banka bilgileri istendi. Kişilerin bilgilerini alan çete üyeleri ikinci planı devreye soktu.

POLİS VE SAVCI GİBİ TANITTILAR

Şebeke üyeleri 5’er bin liralarını çarptıkları kişileri tekrar arayarak “Hesabınızdan FETÖ’ye para aktarılmış” diyerek kendilerini polis ve savcı gibi tanıttı. “Size yardım edeceğiz” yalanıyla aynı hesaba para yatırılmasını sağladı.

TAKIM LİDERİ KADINLARA BOL PARA

Polisin yürüttüğü araştırma sonrası, liderliğini Çağatay Ö.’nün yaptığı çetenin milyonlarca lira dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.

Sosyal medya fenomeni olan Çağaty Ö.’nün lüks içerisinde yaşadığı tespit edildi. Şebekenin takım lideri olarak seçtikleri kadınların da büyük paralar kazandığı ortaya çıktı.

2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Polis ekiplerinin altı süren çalışmasında şebekenin yaklaşık 2 bin kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Bazı kişilerin şebekeye para ödemek için bankadan kredi çektikleri öğrenildi. Operasyonu gerçekleştiren polis yetkilileri sadece tek bir mağdurun çeteye 300 bin lira kaptırdığını söyledi.