JÖH taburunu ziyaret eden Soylu: Bu yıl bu işi bitirelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Süleyman Soylu, tören mangasını selamladıktan sonra spor salonunda askerlere yönelik bir konuşma yaptı. Bakan Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 486’ya kadar düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

“ZATEN ÖDLERİ PATLIYOR”

“Corona musibetinden sonra terörün tamamen yok edildiği, bitirildiği bir Türkiye ile hep beraber gelecek nesillere de bugünün Türkiye’sine de fırsatı elinde bir ülke bırakalım. Bu bizim elimizde, bunu hep beraber sağlayabiliriz ve gerçekleştirebiliriz. Zaten ödleri patlıyor, kaçmaktan yoruldular. Bu yıl sıkıştırıp daha fazla, geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı katbekat bu yıl ortaya koyarak bu işi bitirelim.” (İHA)