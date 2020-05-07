Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kabataş iskelesinden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti!

Kabataş iskelesinden Suriye uyruklu bir kişi denize atlayarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni balık adamlar tarafından iskeleye çıkartıldı.

18:55 -
Haberler Gündem
Kabataş iskelesinden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti!

Olay, saat 17.30 sıralarında Kabataş İskelesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahıs, Kabataş iskelesinden denize atlayarak intihar etti.

Şahsın denize atladığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekiplerinin yanı sıra deniz polisi ve Sahil Güvenliğe bağlı balık adamlar sevk edildi.

Polis ekipleri iskeleden vatandaşları uzaklaştırırken, balık adamlar şahsı kurtarmak için denize atladı.

Bir süre arama yapan balık adamlar, şahsın cansız bedenine ulaştı.

Balık adamlar tarafından iskeleye çıkartılan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İHA

İLGİLİ HABERİstanbul'da kan donduran olay: Eşini öldürüp, intihar ettiİstanbul'da kan donduran olay: Eşini öldürüp, intihar etti
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more