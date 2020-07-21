Kabataşlar çetesi çökertildi, elebaşı FETÖ üyesi çıktı!

Polis ekipleri, Avrupa’ya insan kaçıran bir şebekeyi belirleyince harekete geçti. “Kabataşlar” olarak bilinen çeteyi 6 ay önce takip etmeye başlayan ekipler, suç örgütünün yöntemlerini ortaya çıkardı.

Araştırmalarda, şebekenin suç kaydı olan Türk vatandaşlarını yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. İddiaya göre anlaştığı kişileri yasal yollarla Balkanlar’a gitmeleri konusunda yönlendirdiler.Talimata uyan kişiler de önce yasal yollarla pasaport temin etti daha sonra da AB üyesi olmayan Balkan ülkelerine gitti. Çete üyeleri ise bu aşamada devreye girdi.

Diğer bir yöntemde ise yeşil pasaport sahtekarlığı yapılıyordu. Balkanlar’a ulaşan kişinin pasaportu Türkiye’ye gönderiliyordu. Bordo pasaportun dış kabı sökülerek yeşil pasaport kabı takılıyordu. Özel bir yöntemle değişim yapılan pasaport yeniden kişiye iade ediliyordu.

Şebekenin geçişleri kolaylaştırmak için anlaştığı kişilere, “polis gazetesi” adına kartlar çıkardığı da belirlendi. Bu yöntemle elinde sahte yeşil pasaport olan kişiler polis olduklarını söylüyor ve sınır geçişlerinde sorun yaşamıyordu.

5 MİLYON VURGUN!

Araştırmalarda şebekenin 6 ayda 750 kişiyi AB üyesi ülkelere geçirdiği anlaşıldı. Kişi başına 5 bin ila 10 bin euro alan çetenin bu sürede 5 milyon euro vurgun yaptığı öne sürüldü. Çete üyelerinin para alışverişini de hastanelerde yaptıkları öğrenildi.

Suç şebekesinin elebaşının ise Olgun Kabataş olduğu da anlaşıldı. Olgun Kabataş’ın FETÖ üyeliğinden kaydı olduğu belirtildi.

Avrupa’ya götürülenler arasında, PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin yanı sıra çocuğa yönelik cinsel taciz kaydı olan kişilerin de bulunduğu belirlendi.

23 TUTUKLAMA

Cep telefonu ile iletişim kurmayan şebekenin 121 üyesi tespit edilirken, şüphelilerin 2’sinin emekli, birinin ise polis olduğu ortaya çıktı.

10 Temmuz’da eş zamanlı baskınlarda 96 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 260 mermi, 59 pasaport, farklı ülke vatandaşlarına ait 587 sayfa kimlik, pasaport ve vize bilgisi içeren evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 30’u ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilenlerden 23’ü tutuklanırken, 43 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.