Son dakika… Kabine bugün toplanıyor! Gündemde yeni sokağa çıkma yasağı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında bir kez daha telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya İstanbul’daki Huber Köşkü’nden katılacak.

MÜCADELEDE 47 GÜN GERİDE KALDI

23 Nisan saat 00.00’da başlayıp, dün gece 00.00’da son eren, geride kalan 47 günlük salgın sürecindeki en uzun sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni kararlar alınması gündemde…

72 SAAT SÜRECEK

Kabine’ye yakın kaynaklara göre cuma gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, hafta sonuyla birleştirilmesi, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.

MASADA İKİ KONU DAHA VAR

Eğitime 30 Nisan’a kadar verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağı ile 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi de toplantı konularından biri olacak.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 47 gün geçti. Dün 99 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 2805’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 889 bin 742, toplam vaka sayısını 110 bin 130 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, entübe hasta sayısı 883, iyileşen vaka sayısı ise 29 bin 140 oldu.