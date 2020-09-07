Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

Son günlerde artan corona virüsü vakalarıyla birlikte gözler yeniden kabine toplantısına çevrildi. Hatırlanacağı gibi, mart, nisan ve mayıs aylarında corona virüsü ile ilgili alınan kararlar kabine toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Kabine toplantısı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15.00’da başlayacak.

11:22 -
Haberler Gündem
Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

Kabine toplantının en önemli gündem maddesi corona virüsü ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüsün yayılması ve Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye niteliğindeki kararlarla ilgili bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Türkiye'de corona virüsü vakasının ilk kez görüldüğü mart ayından sonra alınan kısıtlama kararları, kabine toplantıları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılıyordu. Son günlerde artan vakalar sonrası, bazı bölgelerde kısıtlamaların tekrardan gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Türkiye’de 6 Eylül Pazar günü toplam 96 bin 842 test yapıldı ve bin 578 kişide virüs tespit edildi. Foto: Shutterstock

YUNANİSTAN KRİZİ DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündemi de Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz olacak. Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın da konu ile ilgili sunum yapması bekleniyor.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.

AKP Bilim Corona Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı pazar Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Sağlık Bakanı TAyyip Erdoğan Türkiye Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more