Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

Kabine toplantının en önemli gündem maddesi corona virüsü ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüsün yayılması ve Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye niteliğindeki kararlarla ilgili bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Türkiye'de corona virüsü vakasının ilk kez görüldüğü mart ayından sonra alınan kısıtlama kararları, kabine toplantıları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılıyordu. Son günlerde artan vakalar sonrası, bazı bölgelerde kısıtlamaların tekrardan gündeme gelebileceği öngörülüyor.

YUNANİSTAN KRİZİ DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündemi de Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz olacak. Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın da konu ile ilgili sunum yapması bekleniyor.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.