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Kabine toplantısı ne zaman başlayacak, açıklama saat kaçta olacak?

Corona virüsü ile ilgili alınan önlemlerin karara bağlandığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık olarak saat 19.00’da açıklamada bulunacak.

Güncellenme: 08:44, 14/12/2020
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Kabine toplantısı ne zaman başlayacak, açıklama saat kaçta olacak?

En son iki hafta önce yapılan Kabine toplantısı sonrasında corona virüsü ile ilgili sokağa çıkma yasağı da dahil bir dizi önlem açıklanmıştı.

Erdoğan, alınan son önlemlerle salgının hızının kesildiğini iddia etmişti. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nda alınan kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

YILBAŞI YASAK KARARI AÇIKLANABİLİR

Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de yılbaşında yasak uygulanıp uygulanmayacağı. 31 Aralık Perşembe günü başlayacak sokağa çıkma yasağının hafta sonu da dahil edilerek dört gün olacağı iddia ediliyor.

KİRA YARDIMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” açıklamasında bulunmuştu. Bugün düzenlenecek toplantı da bu konunun da gündemde olması bekleniyor.

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