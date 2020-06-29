Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Corona virüsü ile birlikte vatandaşların daha dikkatle takip ettiği kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. 1 Haziran'da hayata geçen normalleşme adımları sonrasında yapılacak ilk kabine toplantısında, bir aylık süreçteki veriler değerlendirilecek. Önemli kararların alınması beklenen kabine toplantısının 15.00'de başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün 15.00'da başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yaşanan corona virüsü verileriyle birlikte bir sunum yapacak. Kabine toplantısında alınan kararların, 19.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI VE TURİZM KONULARI GÜNDEMDE

Kabine toplantısında, Kurban Bayramı'nda corona virüsü önlemleri ve turizm konularından kararların alınması bekleniyor.

Ayrıca 1 Temmuz'da yeni adımların atılacağı normalleşme planının da gündemde olacağı tahmin ediliyor.