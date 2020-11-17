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Kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar’ın katılımı ile kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında corona virüs salgını ile mücadele kapsamında son durumun ve yeni önlemlerin ele alınması bekleniyor.

Güncellenme: 10:39, 17/11/2020
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Kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek?

Bugün kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması beklenen toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı belirlenecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 17 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine Toplantısı’nda Bilim Kurulu’nda alınan tedbir ve öneriler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, corona virüs tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

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