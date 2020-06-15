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Kabine toplantısı ne zaman?

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak yapılan kabine toplantısı ile birlikte açıklanıyor. Günlük olarak açıklanan corona virüsü verilerinde görülen artış sonrası, vatandaşlar kabine toplantısında alınacak kararları merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında ne gibi kararlar alınması bekleniyor? İşte ayrıntılar…

09:58 -
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Kabine toplantısı ne zaman?

Corona virüsü süreci boyunca video konferans yönetimi ile yapılan kabine toplantıları, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. Corona virüsü sebebiyle uygulanan yasakların karara bağlandığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu. İşte kabine toplantısı ile ilgili bilgiler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısının bugün veya yarın yapılması bekleniyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek kabine toplantısında, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin bilançosu masaya yatırılacak. Uzmanlar, corona virüsü günlük artışının tehlike olduğunu ve kabine toplantısı ile bazı yasakların tekrar gündem gelebileceği yönünde görüş bildiriyor.

 

Corona Cumhurbaşkanı Türkiye video konferans yüz yüze
Son güncelleme: 10:00 15.06.2020
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