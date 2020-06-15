Kabine toplantısı ne zaman?

Corona virüsü süreci boyunca video konferans yönetimi ile yapılan kabine toplantıları, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. Corona virüsü sebebiyle uygulanan yasakların karara bağlandığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu. İşte kabine toplantısı ile ilgili bilgiler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısının bugün veya yarın yapılması bekleniyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek kabine toplantısında, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin bilançosu masaya yatırılacak. Uzmanlar, corona virüsü günlük artışının tehlike olduğunu ve kabine toplantısı ile bazı yasakların tekrar gündem gelebileceği yönünde görüş bildiriyor.