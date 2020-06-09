Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında neler görüşülecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar’ın katılımı ile kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Vatandaşlar toplantı sonrasında yapılacak açıklamaları ve kararları merakla bekliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 9 Haziran Salı günü saat 15.00’da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Yoğun bir program içerisinde geçecek olan kabine toplantısı sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara getirilen kısıtlamaların yanı sıra Suriye ve Libya’daki son durumda görüşülecek.

Ayrıca Ağustos'ta başlatılması planlanan düğün sezonuyla ilgili kararın da bugün alınması bekleniyor.