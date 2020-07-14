Kabine Toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı gündemde mi?

Türkiye'de corona virüsü ilk kez mart ayında görülmüş ve sonrasında bir dizi tedbirler yürürlüğe girmişti. Okullar ve birçok işyeri kapatılmış, maçlar ertelenmiş ve şehirler arası yasak ile sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Kabine Toplantısı'nda alınan bu kararları vatandaşlar merak takip ediyordu. Şimdi gözler yeniden Kabine Toplantısı'nda. Peki toplantıdan ne gibi kararlar çıkabilir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, bugün (14 Temmuz) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı beklenmiyor.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında sonra, Kurban Bayram'ında il bazında bazı yasakların olabileceğini söylemişti. Bakan Koca'nın, bugün Kabine Toplantısı'nda bir sunum yapması ve son corona virüsü verilerini paylaşması bekleniyor. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı veya hangi illerde kısıtlama olacağı Kabine Toplantısı'nda alınacak kararla belli olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise okulların açılış tarihi olacak. Bakanlık daha önce 31 Ağustos'ta okulların açılacağını belirtmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsünün seyrine göre karar verileceğini ve o tarihte belki de okulları açmayacaklarını söylemişti. Kabine Toplantısı'nda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren okulların açılış tarihi ile ilgili de karar alınması bekleniyor.