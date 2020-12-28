Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Corona virüsü ile ilgili kısıtlamaların ve yasakların karara bağlandığı kabine toplantısı vatandaşların gündeminde. Son yapılan toplantı sonrası yılbaşı sokağa çıkma yasağı karara bağlanmıştı.

Bugün yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü aşısı ile ilgili son gelişmeleri paylaşacağı öğrenildi.

Yaklaşık üç haftadır yürürlükte olan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili de son değerlendirmeler yapılacak ve yasakların devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Bugün yapılacak kabine toplantısından, son genelgeye göre hala kapalı olan kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin tekrardan belirli saatlerde hizmet verme kararının çıkması da bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00 gibi açıklama yapması bekleniyor.

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