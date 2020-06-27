Kablolar çalındı, 15 bin nüfuslu mahalle 4 yıldır internetsiz

Mersin'in en önemli yaylaları arasında bulunan ve yaz döneminde nüfusu 130 binlere ulaştığı ifade edilen Çamlıyayla ilçesinde 4 yıl önce Türk Telekom'a ait havai kabloları çalınınca 4 mahalleye internet erişimi sağlanamıyor. Nüfusu 15 bine ulaşan 4 mahallede oturan vatandaşların yıllardır sorunun giderilmesine yönelik yaptıkları sayısız girişimleri de sonuçsuz kaldı.

İlçeye bağlı Belçınar, Atdağ, Sütlüce ve Ulumeres mahallesine 4 yıl önce dadanan hırsızlar, Türk Telekom'a internet erişimi sağlayan havai kabloları çaldı. Yaşanan hırsızlık olayından sonra kabloların bir bölümü de yerlere saçılırken, yaz döneminde 15 bin kişinin yaşadığı mahalleler internet alt yapısından faydalanamıyor.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMADILAR

Yaşanan hırsızlık olayından sonra internetsiz kalan vatandaşlar, 4 yıl boyunca kapısını çalmadıkları kapı bırakmadı. İnternet olmadığı için gençlerin yaylaya gelmemesi üzerine ilgili bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer) üzerinden sorunlarını bildirdiklerini dile getiren vatandaşlar, bir sonuç alamamanın büyük üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ettiler.

VEKİLLERE DE BİLDİRDİK

Belçınar mahallesi muhtarı Bayram Ali Taş, sorunun çözümü için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, “Birçok kuruma defalarca dilekçe verdik. Sorunu kurum amirleri toplantısında dile getirdik. Bölge vekillerimize defalarca ilettik ancak bir sonuç alamadık. İnternet olmadığı için gençler yaylaya ailelerinin yanına gelemiyor. Bu sorunun artık son bulmasını istiyoruz” dedi.

90 YAŞINDAKİ NİNENİN TORUN HASRETİ

90 yasındaki Zülfiye Çatak ise “Kran giresice hırsızlar kabloları çaldınız, bu yüzden çocuklarım gelemiyor internet yok diye. 5 yıldır yalnızım, internet yok diye ne çocuklarım ne torunlarım gelemiyor. Şu interneti verinde şu hasretten kurtulalım çok üzülüyorum çok” diye konuştu.

TORUNUNU GÖRMEK İÇİN CUMHURBAŞKANINA YAZDI

Dört yıldır internet alamadığı için torunlarını sadece yazın görme şansı olan 63 yaşındaki Gülsüm Sonkaya ise durumu en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdı. Cimer üzerinden Cumhurbaşkanına seslenen Sonkaya, şunları söyledi:

* Biz kabloların çalındığını ve internettin olmadığını birçok yere bildirdik. Cumhurbaşkanlığına bile yazdık. ‘Kablolar çalındı yapacak bir şeyimiz yok' diyorlar.

* Benim dört tane torunum var. Ben burada yalnız yaşayan insanım. Gelmiyorlar haklılar, biri KPS sınavına girecek online üzerinden ders alıyor, birisi üniversite sınavına girecek ders alıyor gelmiyorlar inanın o kadar üzgünüz ki biz ne yapacağız buna nasıl bir çare bulunacak hiçbir şey bilmiyoruz.

* Cimer, Ulaştırma bakanlığına yazdık. Bakanlık geri döndüler, ‘Alt yapı yok' dediler. Biz bu alt yapıyı nereden nasıl bulacağız? Hangi mercie ne diyeceğimizi bilemiyoruz artık, mahallemize sokağımıza internet istiyoruz.