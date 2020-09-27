Kaçak define kazısında elektrik akımına kapılarak öldü

Olay, Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana geldi. Yusuf Ziya K. Adnan K., Hüseyin D. Veysel E., Mustafa H. ve Hasan Ş., Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait bir tarlada define aramak için kaçak kazı yaptı.

Yusuf Ziya K. kazı sırasında bir boşluğa denk geldiğini fark ederek demir boruları çıkardı. Yüksek gerilim hattına elindeki boruların temas etmesiyle elektrik akıma kapılarak ağır yaralanan 34 yaşındaki Yusuf Ziya K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)