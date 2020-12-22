Kaçak doğum günü partisine şok baskın

“Miss Uganda” ve “Pazar ayini” gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu kez de İranlı bir grubun “kaçak doğum günü partisiyle adından söz ettirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarı üzerine mekana baskın düzenledi. Baskında çoğunluğunu İranlıların oluşturduğu yabancı uyruklu 54 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

ÇOCUKLARI MASANIN ALTINA SAKLADILAR

Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan bazı şahıslar yüzlerini gizlemeye çalıştı. 54 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafenin uygulanmadığı mekanda bazı ailelerin çocuklarını masaların altına gizledikleri görüldü.

KÖPEĞİNİ BİİLE GETİRMİŞ

Baskın esnasında kameralara ilginç bir görüntüde takıldı. İran asıllı bir kişinin doğum günü partisine köpeğiyle geldiği görüldü. Polis ekipleri cezai işlem uygularken Miya adlı köpek mekanda tur attı.

“BUNLAR PAKET SERVİS”

Polis ile iş yeri sahibi arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. Polisin ‘yasak olmasına rağmen neden açıksınız?.2 sorusuna ise iş yeri sahibi, ‘bunlar paket servis’ diyerek cevap verdi. Yapılan çalışmaların ardından açık olmaması gereken kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. (İHA)