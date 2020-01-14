Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım!

Kemer’de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın acılı anne ve babasının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar yürekleri dağladı.

Baba Ahmet Acar paylaşımında, KKTC’de okuduğu üniversiteden 14 Ocak 2019 tarihinde evine dönüş tarihi olduğunu belirterek, şu cümlelere yer verdi:

* Babişim Kıbrıs’tan evimize gelişin 1 yıl oldu.

* Hadi babişim, bir tanem bizi göz yaşlarıyla, şu ezan vaktinde gözü yaşlı bırakma babişim.

Anne Ayla Acar da paylaşımında, “Havaalanından Kemer’e varış önce melek sonra ev melek bu teyzesini özlemiştir” ifadelerine yer verdi. DHA