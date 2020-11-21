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Kadıköy’de akılalmaz kaza

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek demir parmaklıklarda asılı kaldı. Havada asılı kalan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Güncellenme: 18:33, 21/11/2020
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Kadıköy’de akılalmaz kaza

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa’da Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 VJ 5228 plakalı Mini Cooper otomobilin sürücüsü M.S. Kadıköy istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Havada asılı halde kalan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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