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Kadıköy’de dehşet! Önce bıçakladı sonra defalarca tekmeledi

İstanbul Kadıköy’de bir iş yerinde iki çalışan arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada çalışanlardan biri iş arkadaşını  göğsünden bıçakladı. Hırsını alamayan şahıs yer düşen yaralı arkadaşını defalarca tekmeledi.

09:52 -
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Kadıköy'de bir iş yerinde iki çalışan arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. İş yerinin dışına taşarak büyüyen kavgada tekmeler tokatlar havada uçuştu.

HIRSINI ALAMADI

Bu sırada kavga eden kişilerden biri yanındaki bıçağı çıkararak iş arkadaşını göğsünden bıçakladı. Hırsını alamayan saldırgan aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan arkadaşını defalarca tekmeledi.

Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırırken dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

TUTUKLANDI

Yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen acil tıp teknikeri bir vatandaş gerçekleştirdi. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan saldırgan ise, adli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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