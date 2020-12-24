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Kadıköy’de dehşet! Yanan araçtan 2 ceset çıktı

Kadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncellenme: 00:18, 24/12/2020
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Olay, Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak’ta meydana geldi. Sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.

Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti.

BÜTÜN YOLLAR KAPATILDI

Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak’a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı.

Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

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Yayınlanma Tarihi:00:05,