Kadıköy’de genç kadını taciz eden sapık hâlâ yakalanamadı

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde 1 Ocak günü sabah 07.30 sıralarında 29 yaşındaki genç kadın iş yerine gitmek için evinden çıktı. Kadının bir süre sonra peşine bir kişi takıldı. Genç kadın karanlık bir sokağa girdiği esnada kendisini takip eden sapık tarafından tacize uğradı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşadığı tacizle şok olan genç kadın, çığlık atarak tacizciye direndi. Genç kadının direnişiyle karşılaşan sapık ise kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, genç kadının karakola giderek şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

HÂLÂ YAKALANAMADI

Olayın ardından bir hafta geçmesine rağmen güvenlik kameralarında görülen tacizci yakalanamadı. Duruma tepki gösteren mağdur kadın, “Güvenlik kameralarına yansıyan sapık hâlâ yakalanamadı. Başkalarının da zarar görmemesi için bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.