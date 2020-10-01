Kadıköy’de inşaat iskelesi çöktü, 3 işçi yaralı

Caddebostan İskele Sokakta’ki bir inşaatta iskelede saat 11.30 sıralarında çökme meydana geldi. Çökme sırasında iskele üzerinde çalışan 3 işçi yaklaşık 10 metreden yere düştü.

Düşen işçilerden 2’si hafif şekilde yaralanırken,1 işçi ağır yaralandı. Hafif yaralanan işçiler itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alınırken ağır yaralanan işçi için itfaiye ekipleri işçinin düştüğü yere indi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda ekipler yaralı işçiyi sedyeye bağlayarak vinç yardımıyla yukarı çıkarmayı başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Haberi alarak inşaata gelen proje müdürü olduğu öğrenilen kadın gözyaşlarını tutamadı. Çevredeki vatandaşlar ve işçiler kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı. (DHA)