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Kadıköy’de lüks otomobilin farlarını 15 saniyede böyle çaldılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 hırsız bir oto galerideki lüks otomobilin iki farını çaldı. Şüphelilerden biri  alarmın çalması sonucu kaçarken cüzdanını düşürdü. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Otomobilin sahibi Mustafa Gerz "15 saniyede aracımızın yaklaşık 100 bin lira değerindeki farlarını çalmışlar" dedi.

13:08 -
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İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ndeki bir oto galeriye hırsız girdi. Olay sırasında şüphelilerden ikisi otoparktan araca doğru yönelirken biri de geldikleri araçta bekledi. Lüks aracın yanına gelen iki şüpheli ellerindeki alet ile 15 saniyede otomobilin iki farını söktü.

CÜZDANINI DÜŞÜRDÜ

Farın sökülmesi sırasında aracın alarmı çalmaya başladı. Koşarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlardan biri cüzdanını düşürdü. Hırsızlar geldikleri araca binerek kaçtılar. Sabah galeriye gelen araç sahibi Mustafa Gerz, lüks otomobilinin ön farlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

DEĞERİ 100 BİN LİRA

Otomobilin  sahibi Mustafa Gerzi “Gece 3 kişi  gelmişler. Araçlarını galerinin oraya çektikten sonra 2´si araçtan inerek galerini otoparkına doğru yürümüş.15 saniyede aracımızın yaklaşık 100 bin değerindeki farlarını çalmış. Alarm çalınca da hırsızlardan biri  kaçarken cüzdanının düşürmüş “diye konuştu. (DHA)

istanbul Kadıköy
Son güncelleme: 13:09 20.09.2020
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