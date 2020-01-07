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Kadıköy’de yılbaşı gecesi taciz iddiası! Her yerde aranıyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın, onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

21:43 -
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Olay yılbaşı gecesi Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre sokakta yürüyen genç kadını takip eden kimliği belirsiz kişi, cinsel saldırıda bulundu.

Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Polis şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelinin kadını takip etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin sokakta yürüyen genç kadını takip ettiği, daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı yer alıyor. DHA

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