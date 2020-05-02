Kadıköy’deki kötü koku haziran sonunda bitiyor

Yıllardır Kadıköylülerin rahatsız olduğu Seyit Ahmet Deresi’nin denizle buluştuğu noktadan yayılan kötü koku, İSKİ’nin yaptığı çalışmayla tarih oluyor.

Seyit Ahmet Deresi’nin denizle buluştuğu bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Raif Mermutlu, 5 kilometrelik derenin normalde yağmur sularını alarak denize getirmek üzere planlandığını ve öyle inşa edildiğini söyledi.

Ancak, zaman içerisinde yukarı noktalardan atık su girişleri olduğunu ve bunun da derenin denizle buluştuğu bölgede kötü kokulara sebep olduğunu anlatan Mermutlu, ”Burası hem araç hem de yaya trafiği açısından çok yoğun bir yer. 1 kilometre ileride ön arıtma tesisi var. Bu atık sular Rıhtım Caddesi üzerinde çalışmalar yapılamadığı için arıtma tesisine ulaşamamış. Ve burası bir koku kaynağı olmaya devam etmiş” diye konuştu.

TALİMAT İMAMOĞLU’NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kısa bir süre önce bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Mermutlu, ”Sayın başkanımız burayı çok önemsedi ve buranın en kısa sürede atık sudan arıtılması talimatını verdi.” dedi.

HAZİRAN SONU MÜJDESİ

Mermutlu, bölgede 3 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattı döşeyeceklerini ve 1 kilometrelik de dere ıslahı yapacaklarını belirterek ”Bu sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek işlerimizi hızlandırdık. En geç haziran ayının sonunda da bu koku buradan kesilmiş olacak. Yani, Kadıköy’ün kaderi değişecek” müjdesi verdi.