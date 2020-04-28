Kadın doktora oksijen tüpü ile saldıran zanlı serbest bırakıldı!

Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktor Esra Ersöz Genç’e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ile ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından 2’nci kez gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın’ın (35) polise verdiği yeni ifade ortaya çıktı.

Pişman olduğunu söyleyen Aydın, “Babamın öldüğünü görünce dünyam karardı, yaptıklarımdan çok pişmanım. O anlık öfkeyle kendimi kontrol edemedim. Kendimde değildim; fakat doktora hiçbir saldırım olmadı” dedi. DHA