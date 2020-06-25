Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kadın katili emekli polis tarlada ölü bulundu

2011 yılında Bursa'da bir kadını öldürüp, dokuz yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan emekli polis memuru İsmet Çatak, tarlada ölü bulundu.

10:04 -
Haberler Gündem
Kadın katili emekli polis tarlada ölü bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kurudere mevkisindeki tarlasına giden bir vatandaş, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve vücudunda darp izleri bulunduğunu tespit etti. Cesedin 72 yaşındaki emekli polis memuru İsmet Çatak‘a ait olduğu belirlendi.

İsmet Çatak (FOTO: İHA)

SOKAK ORTASINDA SEKİZ KURŞUN

İsmet Çatak’ın 2011’de Bursa’nın İznik ilçesinde bir cinayet işlediği ortaya çıktı. Bar işleten 33 yaşındaki Gülcan Şahin‘i sokak ortasında sekiz kurşunla öldüren İsmet Çatak, ortak iş yapacaklarını, verdiği 65 bin lirayı alamadığı için cinayeti işlediğini itiraf etmişti. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çatak’ın dokuz yıl hapis yattıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. (İHA-SOZCU.COM.TR)

Bursa Cinayet Darp emekli Haber Kadın Osmangazi Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:22 25.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more