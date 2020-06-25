Kadın katili emekli polis tarlada ölü bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kurudere mevkisindeki tarlasına giden bir vatandaş, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve vücudunda darp izleri bulunduğunu tespit etti. Cesedin 72 yaşındaki emekli polis memuru İsmet Çatak‘a ait olduğu belirlendi.

SOKAK ORTASINDA SEKİZ KURŞUN

İsmet Çatak’ın 2011’de Bursa’nın İznik ilçesinde bir cinayet işlediği ortaya çıktı. Bar işleten 33 yaşındaki Gülcan Şahin‘i sokak ortasında sekiz kurşunla öldüren İsmet Çatak, ortak iş yapacaklarını, verdiği 65 bin lirayı alamadığı için cinayeti işlediğini itiraf etmişti. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çatak’ın dokuz yıl hapis yattıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. (İHA-SOZCU.COM.TR)