Kadın Kolları Başkanı’ndan Erdoğan’a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin

AKP il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarının video konferansla katılımıyla 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 90 nokta ve 378 kişi ile yapılan en geniş katılımlı video konferans olma özelliği taşıyan toplantıya Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nden bağlandı.

Çorum’da da toplantıya AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.

”BAZEN DİYORUM Kİ…”

Kentin sorunları ve corono virüsü tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda Kadın Kolları Başkanı Yıldırım, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra, “Hani bir kadının sözü vardı. Rabbim ömrümüzden alsın ömrünüze versin diye. Bazen ben, kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen vazgeçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Haşa. Allah onları en güzel şekilde yetiştirmeyi nasip etsin” diyerek karşılık verdi.