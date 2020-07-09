Kadının elindeki telefonu çaldı… Yakalandı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde market alışverişi yapmak için evden çıkan Seda Ö.’yü bir süre takip eden bir genç, kadının elindeki telefonu 22 Haziran günü akşam saatlerinde almaya çalıştı. Seda Ö.nün direnmesine rağmen kapkaççı, telefonu alarak kaçmaya başladı. Bu sırada Seda Ö.´nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı.

“ÇOK PİŞMANIM”

Olaydan kısa bir süre sonra iki genç kapkaççıyı yakalayıp elinden telefonu aldı ama şüpheli kaçıp izini kaybettirdi. Gençler cep telefonunu Seda Ö.’ye verdi.

Emniyet ekipleri şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğunu belirledi. Polis ekipleri, adresine düzenledikleri baskınla Şehmuz S.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Şehmuz S.’nin sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı. Kadını sokakta yalnız yürürken görünce, onu takip edip kapkaç yapmaya karar verdim. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü. Şehmuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)