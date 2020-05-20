Kadınlar bayram namazı kılar mı? Diyanet’ten bayram namazı açıklaması…

Buruk bir bayram sevinci yaşayacağımız Ramazan Bayramı corona virüsü salgını tedbirleri sürecinde geçirlecek. Bu noktada merak edilen sorulardan biri de kadınların bayram namazı kılıp kılamayacağı. İşte bu sene evde kılınacak olan bayram namazının kadınlar tarafından kılınıp kılınamayacağına dair Diyanet’in açıklaması…

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILAR MI?

Diyanet’in kadınların bayram namazı kılmasıyla ilgili açıklaması şu şekilde; İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.