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Kadınlar bayram namazı ve duha (kuşluk), işrak namazı kılabilir mi?

Ramazan Bayramı corona virüsü salgını tedbirleri sürecinde geçirilecek. Bu noktada merak edilen sorulardan biri de kadınların bayram namazı ve duha namazı kılıp kılamayacağı. İşte bu sene evde kılınacak olan bayram namazının ve duha namazının kadınlar tarafından kılınıp kılınamayacağına dair araştırılan detaylar...

11:03 -
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Kadınlar bayram namazı ve duha (kuşluk), işrak namazı kılabilir mi?

Bu sene virüs salgını nedeniyle camiler kapalı ve bayram namazları ya da duha namazları evde kılınacak. Peki kadınlar da bayram namazı kılabilir mi? Kadınların bayram namazı kılması caiz mi?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILAR MI?

Diyanet'in kadınların bayram namazı kılmasıyla ilgili açıklaması şu şekilde; İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Kadınlar bayram namazı kılar mı? Diyanet'ten bayram namazı açıklaması…

KADINLAR DUHA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Kadınlar da erkekler de kuşluk namazı yani duha namazı kılabilirler.

Corona Cuma Diyanet İslam Ramazan
Son güncelleme: 11:10 23.05.2020
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