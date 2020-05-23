Kadınlar bayram namazı ve duha (kuşluk), işrak namazı kılabilir mi?

Bu sene virüs salgını nedeniyle camiler kapalı ve bayram namazları ya da duha namazları evde kılınacak. Peki kadınlar da bayram namazı kılabilir mi? Kadınların bayram namazı kılması caiz mi?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILAR MI?

Diyanet'in kadınların bayram namazı kılmasıyla ilgili açıklaması şu şekilde; İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

KADINLAR DUHA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Kadınlar da erkekler de kuşluk namazı yani duha namazı kılabilirler.