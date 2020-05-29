Kadınlar Gülnur Kocabaş cinayetini protesto etti

Manisa Şehzadeler ilçesinde dün sabah 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş işe giderken sevgilisi Yusuf Akbulut (25) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Yusuf Akbulut ise Emniyet’teki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ SOKAKTA KADINLARDAN PROTESTO

Manisa Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu üyeleri cinayetin işlendiği sokakta sabah erken saatlerde bir araya gelerek yaşananları protesto etti. Ellerinde Gülnur Kocabaş’ın fotoğraflarıyla ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ slgonları atan kadınlar, corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek maske taktılar.

Cinayetin işlendiği sokak üzerindeki esnaf ise üzerinde Gülnur Kocabaş’ın bulunduğu ‘Sessiz Kalmıyoruz’ dövizlerini iş yerlerine asarak cinayeti protesto eden kadınlara destek verdi.

AÇIKLAMAYI MESAİ ARKADAŞI YAPTI

Açıklamayı öldürülen Gülnur Kocabaş’ın mesai arkadaşı Yeliz Kurt yaptı. Türkiye’de ‘Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ne dair 6284 sayılı kanun ile İstanbul Sözleşmesi’nin yeteri kadar uygulanmadığının altını çizen Kurt, pandemi döneminde evde kalmak zorunda kalan kadınlara yönelik şiddetin daha da arttığını ifade etti.

“CİNAYETİN SORUMLULARI SALDIRILARI DESTEKLEYENLERDİR”

Kurt yaptığı açıklamada, ”Karantina günlerinde evlerde şiddete daha açık hale gelen kadınlar için bir acil önlem paketi hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bunun mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi.

”Yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlar içinde bir de ahlak ve namus kisvesi altında kadınları zapt altına almak isteyen erk cinayetler zincirinin yegane sorumluları İstanbul Sözleşmesi’ne saldıranlar ve bu saldırıları destekleyenlerdir. Kadınları koruyacak olan kanunlar yeterli değildir. Mevcut kanunlar ise yeteri kadar uygulanmamaktadır” diye konuşan Kurt, son olarak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri olarak kadın cinayetlerini durdurana kadar mücadelelerinin devam edeceğini ve öldürülen Gülnur Kocabaş’ın ailesinin adalet mücadelesinde yanında olacaklarını söyledi.