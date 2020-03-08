İstanbul Valiliği’nden kadınlara önce kutlama sonra yasak

İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki bu akşam yapılacak etkinliklere izin verilmediği duyuruldu.

Valilik kadınların, kadınlar gününü kutlayarak başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir.

* Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır.

* Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır.