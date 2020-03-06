Kadınlara şiddete karşı sığınma dükkanı

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen Antalyalı esnaf Tolga Zan, iş yerinin önüne pankart asarak rahatsız edilen veya şiddet gören kadınlara iş yerine sığınma çağrısında bulundu.

İş yerine asılan pankartta “Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi, Takip edildiğinizi, hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an, Hiç çekinmeden buraya koşun. Gerisini biz hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz. Çürüklerden birlikte kurtulacağız” ifadeleri kullanıldı.

“KADINA KARŞI ŞİDDETİ KABUL EDEMEYİZ”

Amaçlarının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Zan, şöyle konuştu:

* Kadına şiddeti engellemek amaçlı küçük de olsa bir girişimde bulunduk. Nedeni ne olursa olsun, hiçbir kadına karşı şiddeti kabul edemeyiz. İş yerimizin olduğu bölgede çok sayıda kadın öğrenci ikamet ediyor.

* Zaman zaman kadın öğrencilere karşı sarkıntılık yapıtlığını yönünde duyumlar alıyorduk. Kadınlar aynı zamanda şiddet gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Böyle bir olaya maruz kalan kadınlara yardımcı olmak, polisi beklemek için sığınacakları bir yerleri olsun istedik.

* Bu amaçla bir pankart hazırlayıp dükkanımızın önüne astık. Bu konuda çok destekleyici dönüşümler aldık.

SON DÖRT YILDA BİN 652 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, dünyadaki üç kadından biri yaşamları boyunca en az bir kez fiziksel ya da cinsel saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de ise son dört yılda bin 652 kadının erkek şiddeti ile yaşamını yitirdi.

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