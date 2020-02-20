Kadınlardan İBB’ye ücretsiz ulaşım talebi

İstanbul Sosyalist Kadın Meclisleri, Saraçhane’deki İBB Başkanlık binası önünde bir araya gelerek “8 Mart’ta ücretsiz ulaşım istiyoruz” pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Sosyalist Kadın Meclisleri Üyesi Ezgi Bahçeci, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor. Her yıl milyonlarca kadın eşitsizliğe ve cins ayrımcılığına karşı sokağa çıkıyor. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, yoksulluk, mobbing, ev içi emeğin görünmezliği ve daha birçok nedenle kadınlar 8 Mart’ta taleplerini dile getiriyor” dedi.

Her geçen gün kadınlara dönük saldırılar artarken iktidarın önlem almadığı gibi var olan yasaları bile uygulamadığına dikkat çeken Bahçeci “İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün erkekler tarafından katledilen bir çok kadın hayatta olabilirdi. Biz kadınlar, kadın düşmanı politikalarla hayatımızın her alanının daraltılmasına ve cehenneme çevrilmesine karşı isyan ediyoruz” diye konuştu.

“8 Mart günü kadınlar olarak işyerinde, evde ve olduğumuz her yerde bütün işleri bırakalım ve hayatı durduralım” çağrısı yapan Bahçeci “Bugünde kadınlar olarak hakkımız olan bir talep için buradayız. 8 Mart gününde kadınların bu yoksulluk ve kriz koşullarında eylem ve etkinliklere rahatça gidebilmeleri için tüm gün ulaşımın kadınlara ücretsiz olmasını istiyoruz. Belediyelerin kadın sığınma evi açması, ücretsiz kreş ve bakım evleri açması, kadınlara istihdam sağlanması gibi kadınların hayatını kolaylaştırabilecek bir çok sorumluluğu olduğunu hatırlatarak 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz ulaşım hakkının da sorumluluklar arasında olduğunu bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar, ücretsiz ulaşım talebini içeren dilekçelerini İBB Başkanlığı’na sundu.