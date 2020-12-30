‘Kadınları yaşatacağız’ diyen kadınlar gözaltına alındı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, erkekler tarafından öldürülen Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğluk için İstanbul, Muğla, Ankara, Gaziantep, Bursa, Çorum ve İzmir'de eylem yapmak istedi. Kadınların eylemi Ankara Kızılay'da polis tarafından engellendi. Polis, kadınları sert müdahaleyle gözaltına aldı.

O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan platform, şu açıklamada bulundu:

“Bir günde 4 kadın cinayetine karşı Ankara’da eylemimiz polisler tarafından engellendi. Üyelerimiz gözaltına alındı. Ülkede sorun eylem yapılması değildir. Sorun bir günde 4 kadın cinayetidir. Polis kadın cinayetlerini durduracağız diyenleri değil, katilleri durdursun.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ”

Aylin Sözer’in öldürüldüğü yer olan İstanbul Maltepe'de eylem yapan kadınlar, “Aylin, Selda, Vesile, Betül ve yüzlerce kadın bugün aramızda olabilirdi. Her gün kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız. Kadınları yaşatacağız” dedi.

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