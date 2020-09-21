Kadınların ‘etek altı’ fotoğraflarını çekti… Adli kontrolle serbest

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde dün bir kişi, ATM’lerden para çeken kadınların yanına yaklaşıp, iddiaya göre ‘etek altı’ fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadınlar şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Sezai S. olduğunu belirledi. Sezai S., yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Sezai S.’nin el konulan cep telefonunda yaptığı incelemede kadınlara ait fotoğraflar tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla Gebze Adliyesi’ne sevk edilen Sezai S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)