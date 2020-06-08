Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

Keşan’da kimliği belirsiz bir kişi, çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle Twitter hesabından paylaştı.
VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.
Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği kısa süre sonra tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındığı belirtildi. DHA