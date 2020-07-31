Kadınların kabusu olmuştu! Metro sapığı yakalandı

Bursa’da farklı zaman ve farklı yerlerde metrodan indikten sonra elle taciz edildiğini söyleyen 4 kadın durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların ifadelerinin üzerine bölgede çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki B.K. olduğunu ve maske taktıktan sonra kadınları taciz ederek hızla uzaklaştığını belirledi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan tacizci B.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)