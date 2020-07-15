Kadınların kavgasında kan aktı! İki yaralı

Olay Kestaneci Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.D. (25) adlı kadın alacağı olduğunu iddia ettiği G.İ. (35) adlı kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., Azeri uyruklu G.İ.’yi sırtından bıçakla yaraladı.

KAVGA DEVAM EDİNCE POLİSİ ARADILAR

G.İ.'nin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri kavgayı ayıramayınca polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki kadının da yaralandığını görünce 112’yi arayarak sağlık ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri G.İ. ile M.D.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden bir kadın, G.İ.'nin çığlık atarak “Abla beni kurtar” diye bağırdığını ve bunun üzerine yardım etmeye geldiğini söyledi. Yaralıların ikisinin de hayati tehlikesi bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA