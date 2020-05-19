GALERİKadir gecesi mesajları ve sözleri: Resimli, kısa, uzun Kadir gecesi mesajları 2020...19 Mayıs 2020 13:50
1Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor. Bu kutlu günde hayırlı Kadir gecesi geçirmek isteyenlere anlamlı Kadir gecesi kutlama mesajları gönderebilirsiniz. Hayırlı dualarını sevdiklerini ile paylaşmak isteyenler Kadir gecesi mesajları araştırmaya günün erken saatlerinde başladı. İşte, Kadir gecesi mesajları ve resimli kandil tebrikleri…
2Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.
3Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun
4Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
5Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mübarek olsun.
6Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi’nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!
7Kardeşliğin kalıcı olduğu, sevenlerin bir araya geldiği mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi bahşedildiği nice kandillere…
8Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.