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Kadir Gecesi’nde okunması gereken sure hangisidir? Kadir Suresi Türkçe meali ve anlamı…

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor. Her ne kadar camilerin kapalı olması sebebiyle Kadir Gecesi buruk geçecek olsa da vatandaşlar evlerinde Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde idrak etmek istiyor. Gün boyu huzur içinde oruçlarını tutan ve Kadir Gecesi’nde evlerinde namaz kılacak, Kur’an okuyacak Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’de bulunan Kadir Suresi’nin mealini merak ediyor. Kadir Gecesi’nde okunması büyük sevap olan Kadir Suresi ve Türkçe meali haberimizde…

11:41 -
Haberler Gündem
Kadir Gecesi’nde okunması gereken sure hangisidir? Kadir Suresi Türkçe meali ve anlamı…

Vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine istiyor. Bol bol dua edip, Kur'an okumanın tavsiye edildiği Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi'nin de okunması tavsiye diliyor. Peki, Kadir Suresi nasıl okunur? İşte Kadir Suresi Türkçe meali ve anlamı…

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şeh

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

AMİN…

Foto: Shutterstock

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir gecesi TÜRKÇE
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