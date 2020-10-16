Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Başsavcılık itiraz etti

Konya’da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker’e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması yönünde Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne talepte bulundu.
NE OLMUŞTU?
Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. Özgür Duran’ın sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürdü.
Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 gün önce görülen duruşmada ilk olarak ömür boyu hapse çarptırıldı.
Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla, Kadir Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti.