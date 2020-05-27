Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

5 Şubat’ta Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda Ayşe D.’ye şiddet uyguladığını gördüğü Özgür Duran’ı engellemek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ın ölümüne neden olmuştu. Şeker, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca ‘yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

‘CORONA’YA YAKALANDI

İddianame 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem corona virüsü testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden Kadir Şeker, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istedi ve tahliyesini talep etti. Mahkeme Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÖZLER 24 HAZİRAN’DA!

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün Kadir Şeker’in tutukluluk halinin dosya üzerinden incelenmesi yapıldı. Heyet, Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

24 Haziran’da mahkeme çıkacak olan Kadir Şeker’in detaylı savunma yapması bekleniyor. (DHA)

