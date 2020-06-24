Kadir Şeker hakim karşısında: Kadının ağlama seslerine dayanamadım

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat akşamı evine giderken Özgür Duran’ın Ayşe D.’ye şiddet uyguladığını görmüş, olaya müdahale etmek isterken çıkan arbedede Kadir’in cebinden çıkardığı bıçak Duran’ın kalbine saplanmıştı. Özgür Duran ölürken, Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

19 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca ‘yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Şeker, yaşananları şöyle anlattı:

* Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, ‘Tamam yeter artık’ diyerek ağlıyordu. Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Bakmak istedim. Yanlarına gittim. Adam ayakta, kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama ‘Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor?’ dedim. ‘Karım değil mi, sanane’ diyerek bana küfür etti. Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana, ‘Bu benim eşim, sen git ablacım’ dedi. Bu sırada Özgür, hep bağırıp küfür ediyordu. Ben olay yerinden 10-15 metre uzaklaştım. Arkamdan ‘Seni bulacağım’ deyip küfür etti. Ben de ‘Beni bulamazsın’ dedim.

”BOĞAZIMA YAPIŞTI, NEFESİM KESİLDİ”

* Sonra arkamdan gelip, gözüme yumruk attı, boğazıma yapıştı nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye, cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Sırt üstü yere düşmüştüm. O da benim üzerimde omuzlarımdaydı. Bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm.

* Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Teyzem ve kuzenime akşam polisler beni almaya gelince olayı anlattım. Kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir art niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek, öğrenmek istedim.

DÖVÜLEN KADIN YAŞANANLARI ANLATTI

Duruşmada, Özgür Duran’ın dövdüğü Ayşe D. de tanık olarak dinlendi. Ayşe D. şunları söyledi:

* Evde Özgür’le tartışmıştım. Omzuma vurup küfür etti. ‘Ben bu evde kalmam’ dedim. Önce Özgür sonra ben çıktım evden. Yakınlardaki parka gittim, orada ağladım. Bir süre sonra üşüdüm ve Özgür’ü aradım. 5-10 dakika sonra kameriyenin önünden bir abla geçti. Bana, ‘Yardıma ihtiyacın var mı?’ diye sordu. Ben de ‘Yok’ dedim. Abla giderken tekrar sordu, o sırada Özgür gelip, o ablaya, ‘Sen niye karışıyorsun?’ diyerek, bağırmaya başladı.

* Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de ağlıyordum. O kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, ‘Kadını neden rahatsız ediyorsun?’ dedi. Özgür de ‘Sanane kadın benim kadınım’ deyip, Kadir’e küfür etti. Birbirlerine giriştiler. Özgür, elleriyle Kadir’i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir’e vurmaya başladı. Kadir de ona vuruyordu.

* Ben de ‘Ne yapıyorsun?’ diye çığlık atıyordum. Bir anda Özgür’ün yere düştüğünü gördüm. Dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp, bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi. Kadir yerden kalkıp, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür’ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım. ‘Ambulans çağırın’ diye çığlık atıyordum. Futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve ambulansı aradı. Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı.

”KADİR, BANA YARDIM AMACIYLA YANIMIZA GELDİ”

* Kadir, bana yardım amacıyla yanımıza geldi. Kadir’in direkt gelerek, Özgür’ü bıçakladığını söyleyemem. Kadir’in tek hatası, keşke elinde bıçakla yanımıza gelmesiydi. Kadir’i suçlamıyorum ve suçlamak istemiyorum. Ben bıçaklama anını görmedim zaten. Özgür sürekli çocuğa bağırıyordu. İlk Özgür, Kadir’e saldırdı. Kadir’e ‘Ben sen git ablam, o benim eşim’ dedim.

* Özgür, Kadir giderken elindeki bıçağı gördü ve yeniden hırçınlaştı. Kadir küfür etmedi. Özgür sürekli Kadir’e küfür ediyordu. Kadir’in elinde siyah bir bıçak vardı. Kadir vicdanen rahat edecekse, olay yerine bıçakla geldiğini söylemeli. Benim ifadelerim doğrudur. Ben isteseydim o an Kadir’i kötüleyebilirdim. ‘Bana sarkıntılık yaptı, saldırdı’ da diyebilirdim. Ben ne gördüysem onu söylüyorum.

Duruşma devam ediyor. (DHA)